Ось і завершується український футбольний рік. Першими у відпустку підуть Олімпік і Львів, однак спочатку їм необхідно зіграти останній свій матч у важкому 2020-му. Донеччани підходять до нього у статусі середнячка з хорошими шансами на прорив у зону Ліги Європи. До п'ятої позиції не вистачає всього одного очка.

Шахаб на фоні чуток про інтерес Динамо висловився про своє майбутнє в Олімпіку

Тиждень тому підопічні Ігоря Климовського впевнено винесли Рух, за годину забивши три голи. Дубль оформив Шахаб, який посилив лідерство в гонитві бомбардирів УПЛ і став фігурантом чуток про інтерес від Динамо. Втім, загальні результати команди досить посередні – в крайніх п'яти поєдинках вона чергувала перемоги, нічиї та гучні фіаско на кшталт поразки від Інгульця чи вильоту з Кубку від ВПК-Агро. Початок сезону у цього колективу був цікавішим, але позитивне враження від непоганого першого кола ще можна врятувати

Для цього необхідно перемагати Львів. Під керівництвом Віталія Шумського "містяни" провели п'ять матчів, здобувши дві перемоги (над Ворсклою та Десною), втримавши скандальну нічию з Інгульцем і зазнавши поразок від Олександрії та Маріуполя. Результати досить пристойні, але команда все одно залишається на передостанній позиції в таблиці – і вона може повернутись на дно, адже у Руха всього на два залікових бали менше.

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Статистично Львів є одним з найслабших представників УПЛ. Останні позитивні результати не варто переоцінювати – в жодному з матчів "містяни" не забили більше одного голу, а тактично це один з найпростіших колективів чемпіонату. Йому терміново потрібна зимова пауза та вихід на повноцінні збори, але для початку треба чіплятися хоча б за нічию з Олімпіком. У цьому сезоні кожне очко буде для Львова важливим.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Шина, Міхоубі, Грисьо (Львів)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Львів

Олімпік: Бетім – Ксьонз, Снурніцин, Драме, Лебеденко – Бабенко, Цимбалюк – Беніто, Політило, Тейшейра – Шахаб

Львів: Костик – Махмутовіч, Кравчук, Романчук – Якімець, Сабіно, Айнсалу, Клименчук – Захарків, Казлаускас – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олімпік – абсолютно рівний Маріуполю колектив, а Львів програв азовцям у рідних стінах, на снігу, та ще й з рахунком 1:3. І це у матчі проти суперника, у якого низка футболістів і тренер були відсутніми через коронавірус. Донеччани ж грають вдома, при цьому у них в складі є найкращий бомбардир УПЛ, а у "містян" дискваліфіковані три основних виконавці.

Сподіватися на позитивний результат за таких умов гості можуть, але логіка підказує, що Олімпік повинен здобути впевнену перемогу.

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