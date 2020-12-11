Вот и завершается украинский футбольный год. Первыми в отпуск пойдут Олимпик и Львов, однако сначала им необходимо сыграть последний свой матч в тяжёлом 2020-м. Дончане подходят к нему в статусе середнячка с хорошими шансами на прорыв в зону Лиги Европы – до пятой позиции не хватает всего одного очка.

Шахаб на фоне слухов об интересе Динамо высказался о своем будущем в Олимпике

Неделю назад подопечные Игоря Климовского уверенно вынесли Рух, за час забив три гола. Дубль оформил Шахаб, усиливший лидерство в гонке бомбардиров УПЛ и ставший фигурантом слухов об интересе от Динамо. Впрочем, общие результаты команды весьма посредственные – в крайних пяти поединках она чередовала победы, ничьи и громкие фиаско вроде поражения от Ингульца или вылета из Кубка от ВПК-Агро. Начало сезона у этого коллектива было поинтереснее, но позитивное впечатление от неплохого первого круга ещё можно спасти.

Для этого необходимо побеждать Львов. Под руководством Виталия Шумского "горожане" провели пять матчей, одержав две победы (над Ворсклой и Десной), удержав скандальную ничью с Ингульцом и потерпев поражения от Александрии и Мариуполя. Результаты довольно приличные, но команда всё равно остаётся на предпоследней позиции в таблице – и она ​​может вернуться на дно, ведь у Руха всего на два зачётных балла меньше.

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Статистически Львов является одним из слабешиих представителей УПЛ. Последние положительные результаты не стоит переоценивать – ни в одном из матчей "горожане" не забили больше одного гола, а тактически это один из самых простых коллективов чемпионата. Ему срочно нужна зимняя пауза и выход на полноценные сборы, но для начала надо цепляться хотя бы за ничью с Олимпиком – в этом сезоне каждое очко будет для Львова важно.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Шина, Михоуби, Грисьо (Львов)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Львов

Олимпик: Бетим – Ксёнз, Снурницин, Драме, Лебеденко – Бабенко, Цымбалюк – Бенито, Политыло, Тейшейра – Шахаб

Львов: Костик – Махмутович, Кравчук, Романчук – Якимец, Сабино, Айнсалу, Клименчук – Захаркив, Казлаускас – Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олимпик – абсолютно ровный Мариуполю коллектив, а Львов проиграл азовцам в родных стенах, на снегу, да ещё и со счетом 1:3. И это в матче против соперника, у которого ряд футболистов и тренер отсутствовали из-за коронавируса. Дончане же играют дома, при этом у них в составе есть лучший бомбардир УПЛ, а у "горожан" дисквалифицированы три основных исполнителя.

Надеяться на положительный результат при таких условиях гости могут, но логика подсказывает, что Олимпик должен одержать уверенную победу.

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