"Що тут коментувати? В нас вкрали перемогу! Упереджене суддівство у матчі було видно неозброєним оком. Це якесь суддівське свавілля! Не зарахували гол Мкомоли. Не дали червону за руку у карному майданчику. Не дали червону за фол останньої надії на Сітчінаві. Дали можливість Львову зберегти обличчя. Не зарахували чистий гол Коваленка. Нехай подивляться повтори.

Скандальний пенальті та скасований гол у відеоогляді матчу Львів – Інгулець – 1:1

Мені мої співробітники телефонують, що у перерві до арбітрів заходив спортивний директор ФК Львів. Що він там робив? Він не має права туди заходити! Вже не вперше судді допомагають нашим суперникам. Мені телефонують колеги, вболівальники і розповідають, що в нас вкрали 3 очки.

Вкладати гроші в футбол не хочеться після таких матчів. Ми ніколи не працювали і не будемо працювати з суддями. Може саме тому до нашого клубу таке ставлення? Можливо, комусь не хочеться бачити наш клуб в УПЛ? Але ми будемо битися за кожен бал і обов'язково засмутимо усіх наших недоброзичливців", – цитує Поворознюка офіційний сайт Інгульця.

Зауважимо, Львів та Інгулець розписали нічию, хоча петровці могли виривати перемогу – на 74 хвилині арбітр не зарахував чистий м'яч Коваленка у ворота "містян".

Львів втримав нічию з Інгульцем у матчі з двома вилученнями "містян" та скасованим чистим голом петровців