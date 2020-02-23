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Олімпік – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

22:31 290 Читать на русском
Олімпік – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Олімпік – Львів – відео гола та огляд матчу

В останньому матчі 19 туру УПЛ Львів на виїзді мінімально обіграв Олімпік. Дивіться відео гола та огляд матчу Олімпік – Львів.

 
Ярослав Богунов 84’
84’ Ярослав Богунов

Команда Єгіше Мелікяна вирвала важливу перемогу у протистоянні зі своїм сусідом у турнірній таблиці. Ключовий епізод відбувся на 84 хвилині матчу – бразилець Алваро прорвався по лівому флангу і точною передачею знайшов Богунова. Гол хавбека став єдиним у матчі.

Шахтар – Десна: вперше в історії УПЛ арбітр скасував гол після застосування VAR

Ця перемога дозволила Львову наздогнати Олімпік за набраними очками – обидва колективи мають по 18 залікових балів.

Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над Олімпіком

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21:37
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Відеоновини Олімпік Олімпік Ярослав Богунов Ярослав Богунов Львів Львів Олімпік - Львів
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