Олімпік – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

В останньому матчі 19 туру УПЛ Львів на виїзді мінімально обіграв Олімпік. Дивіться відео гола та огляд матчу Олімпік – Львів.

Команда Єгіше Мелікяна вирвала важливу перемогу у протистоянні зі своїм сусідом у турнірній таблиці. Ключовий епізод відбувся на 84 хвилині матчу – бразилець Алваро прорвався по лівому флангу і точною передачею знайшов Богунова. Гол хавбека став єдиним у матчі.

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Ця перемога дозволила Львову наздогнати Олімпік за набраними очками – обидва колективи мають по 18 залікових балів.

Львів на останніх хвилинах вирвав перемогу над Олімпіком