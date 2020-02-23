Олімпік – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Світ — 23:25 702
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У Москві "Кубок легенд" завершився скандалом – українець покарав росіян у фіналі і вилаявся через упереджене суддівство
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Шахтар – Десна: дебют VAR врятував "гірників", ротація Каштру проти солідних гостей, все вирішила магія на 90+4Україна — 22:22 6961
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Арсенал переграв Евертон, Манчестер Юнайтед розтрощив Уотфорд: 27-й тур АПЛ, неділяАнглія — 20:29 1066
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Шахтар – Десна: вперше в історії УПЛ арбітр скасував гол після застосування VARУкраїна — 18:44 1511
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Карпати розписали нічию зі СК Дніпро-1 і залишились на дні УПЛУкраїна — 15:54 758