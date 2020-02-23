Олимпик – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

В последнем матче 19 тура УПЛ Львов на выезде минимально обыграл Олимпик. Смотрите видео гола и обзор матча Олимпик – Львов.

Команда Егише Меликяна вырвала важную победу в противостоянии со своим соседом в турнирной таблице. Ключевой эпизод произошел на 84 минуте матча – бразилец Алваро прорвался по левому флангу и точной передачей нашел Богунова. Гол хавбека стал единственным в матче.

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Эта победа позволила Львову догнать Олимпик по набранным очкам – оба коллектива имеют по 18 зачетных баллов.

Львов на последних минутах вырвал победу над Олимпиком