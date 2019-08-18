Олімпік – Карпати, Зоря – Олександрія: анонс матчів УПЛ

В рамках 4-го туру УПЛ Олімпік приймає Карпати, а Зоря зустрінеться з Олександрією. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олімпік – Карпати

Олімпік перед стартом сезону одностайно коронували на виліт з УПЛ – і це ще не найгірший варіант, адже клуб ризикує і не дограти чемпіонат. Перші результати підтверджують прогнози експертів: донеччани програли три матчі з трьох, забили один гол і пропустили п'ять. До спортивних результатів додаються кадрові проблеми, адже перед стартом сезону в заявці "олімпійців" було всього 15 футболістів – зараз з кількістю все гаразд, але є питання щодо якості новачків. Крім того, їм всім ще потрібно зігратися.

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Втім, розглядати колектив Жуліо Сезона як легку здобич неправильно. В кожному з трьох матчів його підопічні демонстрували непогані відрізки, а з Олександрією тиждень тому вони взагалі були кращими – "жовто-чорні" відверто відскочили. Стилістично команда також не змінилася, граючи переважно в атаку при опорі на фланги та стовба-Матара у штрафному. Якби ця команда мала більше часу на підготовку, то результати могли бути б набагато кращими. Олімпік ще повоює.

Статистика протистояння

Всього: 14 матчів, 4 перемоги Олімпіка, 4 нічиї, 6 перемог Карпат, різниця м’ячів 18-22.

У Прем’єр-лізі: 14 матчів (+4, =4, -6, 18-22)

Ситуація Карпат дещо схожа на ту, яка склалася у донеччан. Під керівництвом Олександра Чижевського зібрано бойовитий, але максимально незіграний склад – як наслідок, маємо одну з двох команд, яка ще не перемагала у перших трьох турах. Щоправда, львів'яни заслуговують на деяку знижку в оцінках, адже їм вже довелося зіграти проти обох грандів – і, не дивлячись на поразки із загальним рахунком 0:5, футбол "зелено-білих" не можна було назвати ганебним. Принаймні, в перші 40 хвилин. Втім, перемагати втомлений Маріуполь тиждень тому в рідних стінах вони були зобов'язані, але не вийшло (1:1).

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Основними проблемами Карпат залишаються незіграність, привізна оборона та відсутність досвідченого нападника. Понде зіграв лише 30 хвилин і нічим не допоміг, а бразильський новачок Жоао Діого в заявку не потрапляв. В захист придбали Кучера та люксембурзького захисника Халля, але вони поки не виходили у футболці львів'ян в офіційних матчах.

Попередній матч. 25.05.2019. 31-й тур чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Олімпік – 3:3

Голи: 0:1 – М. Дійє (2), 1:1 – М. Онгла (15), 2:1 – С. Мякушко (75), 3:1 – С. Мякушко (77), 3:2 – О. Гай (83), 3:3 – М. Дійє (89).

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: Абубакар, Вантух – Кльоц

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Карпати

Олімпік: Халімі – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Трубочкін – Завійський, Драман – Є. Пасіч, Шахаб, Фабіньйо – Матар

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Дубінчак – Вербний, Войковіц – Ді Франко, Толочко, Гуцуляк – Понде

"Родзинки" матчу:

– Карпати можуть 220-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию або зазнати 300-ї поразки.

– Олімпік може здобути 40-у перемогу в УПЛ.

Прогноз Футбол 24 – 1:1

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Як правильно підмітив Олександр Чижевський, Олімпік – поранений звір, якому нікуди відступати. Останні матчі цієї команди говорили про те, що вона повинна набрати очки, а матч у Львові виглядає ідеальним варіантом для виконання цього завдання. Карпати цікаві, але прямо зараз їм дуже бракує зіграності. Якщо вони не перемогли втомлений Маріуполь, то тим паче їм буде непросто з Олімпіком. Саме тому можна прогнозувати результативну нічию.

Зоря – Олександрія

Зоря у чемпіонаті нині йде на другій позиції з відставанням від Шахтаря на два очка. Звісно, про чемпіонські амбіції не може йти мови, однак за бронзові медалі команда повинна поборотися – тим паче, що на горизонті дуже вірогідний виліт з кваліфікації Ліги Європи. Щоправда, новий сезон для луганців не буде легким, адже прийшов новий тренер з новою філософією – Віктор Скрипник хоче грати в атаку та контроль м'яча. Подібний стиль поставити в один прийом просто неможливо. Тим паче, з таким жорстким календарем – це буде вже восьмий матч Зорі за три тижні.

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Втім, вболівальників нинішній футбол "мужиків" вже починає дратувати. У луганців просто катастрофічні проблеми з атакою: намагаючись контролювати м'яч, команда збивається на розкатування м'яча взад і поперек без загострення. Квінтесенцією слабкості нападу стали матчі проти Будучності та ЦСКА (Софія), коли Зоря грала в більшості й виглядала ледь не гірше за суперника – і, що найголовніше, це влаштовувало Віктора Скрипника. Він сам наказував не йти уперед, остерігаючись контратак та карток. Втім, поки що у "чорно-білих" є результат, а значить тренер знає, що робить.

Статистика протистояння

Всього: 22 матчі, 8 перемог Зорі, 6 нічиїх, 8 перемог Олександрії, різниця м’ячів 20-22.

У Прем’єр-лізі: 14 матчів (+5, =5, -4, 14-11)

Олександрія на старті сезону розчаровує ще більше. Команда, яка легко взяла бронзові медалі й громила нідерландських і бельгійських топів на зборах, несподівано забуксувала в УПЛ. За програш від Шахтаря ніхто й слова не сказав "жовто-чорним", однак поразка у Маріуполі, попри суперечливе суддівство, була настільки ж справедливо, наскільки несправедливою була перемога над Олімпіком у минулому турі. Донеччани на КСК Ніка відверто заганяли учасника групового етапу Ліги Європи, однак все вирішило невезіння нападників та фантастичний гол з льоту у виконанні Безбородька.

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Володимир Шаран прекрасно розуміє недоліки у грі свого колективу. Олександрія практично мертва в плані позиційного наступу, більше займаючись легкою атлетикою, ніж атакувальним футболом. Звісно, "жовто-чорні" завжди були трішки олдскульним колективом, але настільки непереконливо їхня атака ніколи не виглядала. В обороні також повний хаос – олександрійці постійно гублять позиції й дозволяють супернику робити прориви на 50 метрів з ударом по воротах. Все це неабияк лякає перед Лігою Європи, але це лише початок чемпіонату. Команда Володимира Шарана ще має час набрати хід.

Попередній матч. 26.05.2019. 31-й тур чемпіонату України-2018/2019

Зоря – Олександрія – 3:1

Голи: 0:1 – О. Довгий (12), 1:1 – А. Громов (30), 2:1 – М. Луньов (44), 3:1 – Д. Хомченовський (68).

Кадрова ситуація

Травмовані: Громов, Абу Ханна – Грицук

Дискваліфіковані: Бухал (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Олександрія

Зоря: Шевченко – Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Кабаєв, Арвеладзе, Луньов – Лєднєв – Русин, Будківський

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Шендрік, Мірошніченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Сітало – Безбородько

"Родзинки" матчу:

– Безпрограшна домашня серія Зорі в матчах з Олександрією триває в УПЛ 4 матчі: +2= 2.

– Олександрія утримує клубну рекордну пропускну домашню серію в Чемпіонатах, яка розпочалася 15 вересня 2018 року і триває 15 ігор – 22 м’ячі.

– Володимир Шаран біля керма різних клубів може відсвяткувати 50-ту перемогу, або зазнати 40-ї гостьової поразки в Чемпіонатах.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди мають проблеми при позиційному наступі й при цьому неідеальні в обороні. Крім того, на чолі Зорі та Олександрії стоять тренери-прагматики, тому дуже вірогідною здається результативна нічия.

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