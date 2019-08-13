Вацко зізнався, що Димінський пропонував йому повернутись в Карпати

Відомий український коментатор Віктор Вацко міг отримати керівну посаду в львівському клубі.

"Мене запрошували повернутись в Карпати, я з Димінським зустрічався. За кілька місяців, до того випадку, що з ним трапився (ДТП у 2017-му, після якої президент Карпат покинув Україну – прим.). Він пропонував посаду.

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Найбільший висновок, який я зробив в історії з Карпатами: якщо ти заходиш в клуб на посаду якусь плюс-мінус керівну, ти повинен заходити зі своєю командою, вам повинні довіряти і не заважати", – сказав Вацко в програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Віктор Вацко вже працював у Карпатах з серпня 2012 року до липня 2013-го. Він відповідав за селекційну та трансферну діяльність у львівському клубі.

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