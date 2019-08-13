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Вацко зізнався, що Димінський пропонував йому повернутись в Карпати

21:14 735 Читать на русском
Вацко зізнався, що Димінський пропонував йому повернутись в Карпати
Віктор Вацко / Фото ФК Карпати

Відомий український коментатор Віктор Вацко міг отримати керівну посаду в львівському клубі.

"Мене запрошували повернутись в Карпати, я з Димінським зустрічався. За кілька місяців, до того випадку, що з ним трапився (ДТП у 2017-му, після якої президент Карпат покинув Україну – прим.). Він пропонував посаду.

"Я не можу сказати, що він мудак", – Вацко поділився думкою про Леоненка

Найбільший висновок, який я зробив в історії з Карпатами: якщо ти заходиш в клуб на посаду якусь плюс-мінус керівну, ти повинен заходити зі своєю командою, вам повинні довіряти і не заважати", – сказав Вацко в програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Віктор Вацко вже працював у Карпатах з серпня 2012 року до липня 2013-го. Він відповідав за селекційну та трансферну діяльність у львівському клубі.

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Теги
Карпати Карпати Віктор Вацко Петро Димінський
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