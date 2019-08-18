Олимпик – Карпаты, Заря – Александрия: анонс матчей УПЛ

В рамках 4-го тура УПЛ Олимпик принимает Карпаты, а Заря встретится с Александрией. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Олимпик – Карпаты

Олимпик перед стартом сезона единодушно короновали на вылет из УПЛ – и это ещё не худший вариант, ведь клуб рискует и не доиграть чемпионат. Первые результаты подтверждают прогнозы экспертов: дончане проиграли три матча из трёх, забив один гол и пропустив пять. К спортивным добавляются кадровые проблемы, ведь перед стартом сезона в заявке "олимпийцев" было всего 15 футболистов – сейчас с количеством все хорошо, но есть вопросы по качеству новичков. Кроме того, им всем ещё нужно сыграться.

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Впрочем, рассматривать коллектив Жулио Сезона как лёгкую добычу неправильно. В каждом из трёх матчей его подопечные демонстрировали неплохие отрезки, а с Александрией неделю назад они вообще были лучше – "жёлто-черные" откровенно отскочили. Стилистически команда также не изменилась, играя преимущественно в атаку при опоре на фланги и столба-Матара в штрафной. Если бы эта команда имела больше времени на подготовку, то результаты могли быть бы намного лучше. Олимпик ещё повоюет.

Статистика противостояния

Всего: 14 матчей, 4 победы Олимпика, 4 ничьи, 6 побед Карпат, разница мячей 18-22.

В Премьер-лиге: 14 матчей (+4, =4, -6, 18-22)

Ситуация Карпат немного похожа на ту, которая сложилась у дончан. Под руководством Александра Чижевского собран боевитый, но максимально несыгранный состав – как следствие, имеем одну из двух команд, которая ещё не побеждала в первых трех турах. Правда, львовяне заслуживают некоторую скидку в оценках, ведь им уже пришлось сыграть против обоих грандов – и, несмотря на поражения с общим счетом 0:5, футбол "зелёно-белых" нельзя было назвать позорным. По крайне мере, в первые 40 минут. Впрочем, побеждать уставший Мариуполь неделю назад в родных стенах они были обязаны, но не получилось (1:1).

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Основными проблемами Карпат остаются несыгранность, привозная оборона и отсутствие опытного нападающего. Понде сыграл лишь 30 минут и ничем не помог, а бразильский новичок Жоао Диого в заявку не попадал. В защиту приобрели Кучера и люксембургского защитника Халля, но они пока не выходили в футболке львовян в официальных матчах.

Предыдущий матч. 25.05.2019. 31-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Карпаты – Олимпик – 3:3

Голы: 0:1 – М. Дийе (2), 1:1 – М. Онгла (15), 2:1 – С. Мякушко (75), 3:1 – С. Мякушко (77), 3:2 – А. Гай (83), 3:3 – М. Дийе (89).

Кадровая ситуация

Травмированные: Нет

Дисквалифицированы: Абубакар, Вантух – Клёц

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Карпаты

Олимпик: Халими – Ксёнз, Гришко, Снурницин, Трубочкин – Завийский, Драман – Е. Пасич, Шахаб, Фабиньо – Матар

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Дубинчак – Вербный, Войковиц – Ди Франко, Толочко, Гуцуляк – Понде

Прогноз Футбол 24 – 1:1

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Как правильно подметил Александр Чижевский, Олимпик – раненый зверь, которому некуда отступать. Последние матчи этой команды говорили о том, что она должна набрать очки, а матч во Львове выглядит идеальным вариантом для выполнения этой задачи. Карпаты же интересные, но прямо сейчас им очень не хватает сыгранности. Если они не победили уставший Мариуполь, то тем более им будет непросто с Олимпиком. Именно поэтому можно прогнозировать результативную ничью.

Заря – Александрия

Заря в чемпионате сейчас идёт на второй позиции с отставанием от Шахтера на два очка. Конечно, о чемпионских амбициях не может идти речи, однако за бронзовые медали команда должна побороться – тем более, что на горизонте очень вероятен вылет из квалификации Лиги Европы. Правда, новый сезон для луганчан не будет лёгким, ведь пришел новый тренер с новой философией – Виктор Скрипник хочет играть в атаку и контроль мяча. Подобную игру поставить в один приём просто невозможно. Тем более, с таким жётским календарём – это будет уже восьмой матч Зари за три недели.

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Впрочем, болельщиков нынешний футбол "мужиков" уже начинает раздражать. У луганчан просто катастрофические проблемы с атакой: пытаясь контролировать мяч, команда сбивается на раскатывание мяча взад и поперёк без обострения. Квинтэссенцией слабости нападения стали матчи против Будучности и ЦСКА София, когда Заря играла в большинстве и выглядела чуть ли не хуже соперника – и, что самое главное, это устраивало Виктора Скрипника. Он сам приказывал не идти вперёд, опасаясь контратак и карточек. Впрочем, пока что у "чёрно-белых" есть результат, а значит тренер знает, что делает.

Статистика противостояния

Всего: 22 матча, 8 побед Зари, 6 ничьих, 8 побед Александрии, разница мячей 20-22.

В Премьер-лиге: 14 матчей (+5, =5, -4, 14-11)

Александрия на старте сезона разочаровывает ещё больше. Команда, которая легко выиграла бронзовые медали и громила нидерландских и бельгийских топов на сборах, неожиданно забуксовала в УПЛ. За поражение от Шахтера никто и слова не сказал "жёлто-черным", однако в Мариуполе, несмотря на противоречивое судейство, подопечные Владимира Шарана проиграли столь же справедливо, насколько несправедливой была их победа над Олимпиком в прошлом туре. Дончане на КСК Ника откровенно загоняли участника группового этапа Лиги Европы, однако всё решило невезение нападающих и фантастический гол с лёту в исполнении Безбородько.

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Владимир Шаран прекрасно понимает недостатки в игре своего коллектива. Александрия практически мертва в плане позиционного наступления, больше занимаясь лёгкой атлетикой, чем атакующим футболом. Конечно, "жёлто-черные" всегда были немного олдскульным коллективом, но настолько неубедительно их атака никогда не выглядела. В обороне также полный швах – александрийцы легко теряют позиции и позволяют сопернику делать прорывы на 50 метров с ударом по воротам. Всё это сильно пугает перед Лигой Европы, но это только начало чемпионата. У команды Владимира Шарана ещё есть время набрать ход.

Предыдущий матч. 26.05.2019. 31-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Заря – Александрия – 3:1

Голы: 0:1 – Довгий (12), 1:1 – А. Громов (30), 2:1 – М. Лунёв (44), 3:1 – Д. Хомченовский (68).

Кадровая ситуация

Травмированные: Громов, Абу Ханна – Грицук

Дисквалифицированы: Бухал (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Заря – Александрия

Заря: Шевченко – Каменюка, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Кабаев, Арвеладзе, Лунёв – Леднев – Русин, Будковский

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Шендрик, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Ситало – Безбородько

"Изюминки" матча:

– Беспроигрышная домашняя серия Зари в матчах с Александрией продолжается в УПЛ 4 матча: +2=2.

– Александрия удерживает клубную рекордную пропускную домашнюю серию в чемпионатах, которая началась 15 сентября 2018 и длится 15 игр – 22 мяча.

– Владимир Шаран у руля различных клубов может отпраздновать 50-ю победу, или получить 40-е гостевого поражение в чемпионатах.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды имеют проблемы при позиционном наступлении и при этом неидеальны в обороне. Кроме того, во главе Зари и Александрии стоят тренеры-прагматики, поэтому очень вероятной кажется результативная ничья.

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