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"У нас є все, щоб обіграти Карпати", – захисник Олімпіка назвав головні проблеми "левів" перед битвою аутсайдерів УПЛ

06:30 244 Читать на русском
"У нас є все, щоб обіграти Карпати", – захисник Олімпіка назвав головні проблеми "левів" перед битвою аутсайдерів УПЛ
Єгор Клименчук / Фото ФК Олімпік

Гравець донеччан Єгор Клименчук оцінив стан львів'ян перед очним протистоянням у четвертому турі УПЛ.

 

"Наступний суперник – Карпати. Вони показують хороший футбол, багато пресингують. У львів'ян завжди були індивідуально сильні технічні футболісти. При цьому у них є проблеми при грі в обороні.

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Вони досить часто захоплюються атакою і не дограють позаду. Найголовніше для нас – показати свою гру. У нас є все, щоб обігрувати Карпати", – сказав Клименчук в коментарі офіційному сайту Олімпіка.

Нагадаємо, після трьох турів Карпати (одне очко) та Олімпік (нуль очок) посідають дві останні сходинки чемпіонату України.

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Теги
Олімпік Олімпік Єгор Клименчук Єгор Клименчук Олімпік - Карпати
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