"Заявляю офіційно: Олександрія жодних переговорів з потенційними претендентами на посаду головного тренера не вела. Та й який сенс, якщо у Володимира Шарана ще чинний контракт і визначеність з тим, чи залишиться він в Олександрії, з'явиться лише 10 травня після зустрічі фахівця з клубним керівництвом. Хіба що сам Шаран виявить бажання піти у відставку.

Олександрія веде переговори з Михайленком та Вісенте Гомесом, – журналіст

Аналогічна ситуація і з тими футболістами, у яких 30 червня закінчується контракт з клубом. Переговорний процес ще попереду.

До речі, в ЗМІ також повідомлялося, що і мені після закінчення сезону буде запропонована в клубі інша посада. Я на ці інсинуації не звертаю уваги, а просто намагаюся якісно виконувати свою роботу і приносити користь Олександрії на посаді директора", – сказав Кітаєв у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про переговори "містян" з Дмитром Михайленком та Вісенте Гомесом. Також на посаду головного тренера сватали Олександра Бабича.

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