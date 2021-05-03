Дмитро Михайленко є одним з головних кандидатів на посаду наставника Олександрії, повідомив журналіст Олег Ящук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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"Містяни" вже розпочали переговори з 47-річним українським фахівцем. Також Олександрія контактувала з екс-тренером Олімпіка Вісенте Гомесом. Раніше повідомлялось, що очолити клуб з Кіровоградської області може Олександр Бабич.

Нагадаємо, Михайленко в Україні працював з Дніпром та СК Дніпро-1. Останнім його місцем роботи був кіпрський Пафос, звідки він був звільнений у січні 2021 року.

Після 24-х турів "жовто-чорні" з 29-ма пунктами йдуть у турнірній таблиці УПЛ сьомими.

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