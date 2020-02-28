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Олександрія дозаявила трьох зимових новачків на УПЛ

13:20 286 Читать на русском
Олександрія дозаявила трьох зимових новачків на УПЛ
Роман Вантух / ФК Олександрія

В останній день періоду дозаявок в УПЛ Олександрія внесла у список своїх гравців трьох зимових новачків.

Олександрія дозаявила Романа Вантуха, Артема Гордієнка і Богдана Мишенка, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Вантух виступатиме за Олександрію під 47 номером, Гордієнко – під 3, а Мишенко взяв номер 77.

Нагадаємо, Олександрія отримала дозвіл дозаявляти нових гравців після погашення заборгованості перед хорватом Йосипом Барішічем, який виступав за команду в сезоні 2011/12 та відіграв всього 5 матчів.

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Теги
Олександрія Олександрія Роман Вантух Роман Вантух Артем Гордієнко Артем Гордієнко Богдан Мишенко Богдан Мишенко
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