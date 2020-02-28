Олександрія дозаявила трьох зимових новачків на УПЛ

В останній день періоду дозаявок в УПЛ Олександрія внесла у список своїх гравців трьох зимових новачків.

Олександрія дозаявила Романа Вантуха, Артема Гордієнка і Богдана Мишенка, інформує офіційний сайт УПЛ.

Шаран: Деякі гравці Олександрії повинні переглянути ставлення, інакше не будуть навіть тренуватися з основою

Вантух виступатиме за Олександрію під 47 номером, Гордієнко – під 3, а Мишенко взяв номер 77.

Нагадаємо, Олександрія отримала дозвіл дозаявляти нових гравців після погашення заборгованості перед хорватом Йосипом Барішічем, який виступав за команду в сезоні 2011/12 та відіграв всього 5 матчів.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат