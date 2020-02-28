Александрия удивила транспортным средством, которым отправилась на матч против Львова

Александрия отправилась на матч против Львова / ФК Александрия

Александрия отправилась на матч 20 тура УПЛ, в котором сыграет против Львова.

Команда Владимира Шарана полетела во Львов военно-транспортным самолетом Ан-26, информирует официальный твиттер клуба. Эта модель самолета эксплуатируется еще с 1973 года.

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Напомним, что Александрия сейчас занимает 5 место в УПЛ. Команда имеет равное количество очков с Десной – по 33, и на 4 зачетных балла отстает от Зари.

Отметим, что матч Львов – Александрия состоится в субботу, 29 февраля. Начало – в 14:00.

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