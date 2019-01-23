Олександрія взяла на збір двох легіонерів

Олександрія може підсилитись двома новачками.

Олександрія вирушила на збір, взявши з собою двох новачків, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Боротися за місце у команді будуть 20-ти річний бразилець Андерсон Чубі та 25-ти річний словак Іван Шранц. Також на збір Володимир шаран взяв наступних виконавців:

воротарі: Юрій Паньків, Владислав Левенідов, Дмитро Рудик;

захисники: Владислав Бабогло, Павло Пашаєв, Антон Шендрік, Валерій Лучкевич, Станіслав Микицей, Тимур Стецьков, Андрій Цуріков, Дмитро Семенов;

півзахисники: Євген Банада, Олексій Довгий, Денис Дедечко, Дмитро Гречишкін, Кирило Ковалець, Артем Полярус, Євген Протасов, Андрій Запорожан, Максим Задирака.

нападники: Артем Сітало, Дмитро Шастал, Віталій Пономар, Денис Устименко.

На зборі олександрійці проведуть 5 спарингів, їхніми суперниками будуть Ботев Пловдів (26 січня), Арка Гдиня (28 січня), Черно Море (30 січня), Пюнік (1 лютого), Вардар (2 лютого).