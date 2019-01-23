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Олександрія взяла на збір двох легіонерів

17:05 320 Читать на русском
Олександрія взяла на збір двох легіонерів
Олександрія взяла на збір двох легіонерів

Олександрія може підсилитись двома новачками.

Олександрія вирушила на збір, взявши з собою двох новачків, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Боротися за місце у команді будуть 20-ти річний бразилець Андерсон Чубі та 25-ти річний словак Іван Шранц. Також на збір Володимир шаран взяв наступних виконавців:

воротарі: Юрій Паньків, Владислав Левенідов, Дмитро Рудик;

захисники: Владислав Бабогло, Павло Пашаєв, Антон Шендрік, Валерій Лучкевич, Станіслав Микицей, Тимур Стецьков, Андрій Цуріков, Дмитро Семенов;

півзахисники: Євген Банада, Олексій Довгий, Денис Дедечко, Дмитро Гречишкін, Кирило Ковалець, Артем Полярус, Євген Протасов, Андрій Запорожан, Максим Задирака.

нападники: Артем Сітало, Дмитро Шастал, Віталій Пономар, Денис Устименко.

На зборі олександрійці проведуть 5 спарингів, їхніми суперниками будуть Ботев Пловдів (26 січня), Арка Гдиня (28 січня), Черно Море (30 січня), Пюнік (1 лютого), Вардар (2 лютого).

Теги
Арка Арка Олександрія Олександрія Пюнік Пюнік Вардар Вардар Ботев Ботев Черно Море Черно Море
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