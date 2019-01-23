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Александрия взяла на сбор двух легионеров

23 января 17:05 265 Читати українською
Александрия взяла на сбор двух легионеров
Александрия взяла на сбор двух легионеров

Александрия может усилиться двумя новичками.

Александрия отправилась на сбор, взяв с собой двух новичков, сообщает официальный сайт клуба.

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Бороться за место в команде будут 20-летний бразилец Андерсон Чуби и 25-летний словак Иван Шранц. Также на сбор Владимир Шаран взял следующих исполнителей:

вратари: Юрий Панькив, Владислав Левенидов, Дмитрий Рудик;

защитники: Владислав Бабогло, Павел Пашаев, Антон Шендрик, Валерий Лучкевич, Станислав Микицей, Тимур Стецков, Андрей Цуриков, Дмитрий Семенов;

полузащитники: Евгений Банада, Алексей Довгий, Денис Дедечко, Дмитрий Гречишкин, Кирилл Ковалец, Артем Полярус, Евгений Протасов, Андрей Запорожан, Максим Задирака.

нападающие: Артем Ситало, Дмитрий Шастал, Виталий Пономарь, Денис Устименко.

На сборе александрийцы проведут 5 спаррингов, их соперниками будут Ботев Пловдив (26 января), Арка Гдыня (28 января), Черно Море (30 января), Пюник (1 февраля), Вардар (2 февраля).

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