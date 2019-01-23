Шахтар оголосив про перехід Бондаренка

Захисник Олександрії Валерій Бондаренко офіційно підписав контракт з Шахтарем.

Захисник Олександрії Валерій Бондаренко продовжить кар'єру в Шахтарі, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт центрального захисника з "гірниками" розрахований на 5 років.

Зауважимо, що Валерій Бондаренко зіграв за Олександрію у цьому сезоні 18 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився одним голом.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олександрія хотіла отримати за Бондаренка 1 мільйон євро, Шахтар хотів дочекатись літа, аби підписати 24-річного захисника безкоштовно на правах вільного агента.

Бондаренко розпочинав кар'єру в складі Торпедо Кутаїсі. Також виступав за стрийську Скалу.

Нагадаємо, раніше Шахтар вже підписав хавбека Манора Соломона та Данила Сікана.

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