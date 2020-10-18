Матч між Олександрією та Інгульцем цілком може назватися коронавірусним дербі, адже на тижні у складі перших було 27 хворих на COVID-19, а в других – 11. Президент петровців при цьому відмовив "жовто-чорним" у перенесенні поєдинку. Вчора стало відомо, що більша частина олександрійців здала негативний тест, а Сергій Лавриненко заперечив наявність інфікованих у своїй команді – втім, у нього були відсутні Шуст, Щедрий, Козак, Синегуб, Оскар, Білоцерковець. Та і сам головний тренер пропустив матч через хворобу. Володимир Шаран змушений був випускати у старті четвертого голкіпера та молодих Мишенка, Устименка, Дудку, Бондаренка та Мельника.

Олександрія підсилилась захисниками Динамо та Шахтаря

Здавалося, що Інгулець в нинішніх умовах як мінімум не провалиться, однак вже до 10-ї хвилини Олександрія вела з рахунком 2:0. Гості пропустили дуже прості голи – Грицук пробив у дев'ятку з лівого краю штрафного після вкидання з аута, а Устименко обігрався з Третьяковим і вистрілив метрів з 12-ти з носка. При цьому господарі не дуже-то підіймали активність, а після отримання гандикапу навіть відійшли назад. За це на 21-й хвилині їх міг покарати Бартуловіч, який завдав щільного удару зі штрафного, однак юний Борисенко парирував. Олександрія натяк зрозуміла, організувавши кілька атак та заробивши низку стандартів, а на 35-й хвилині забивши третій гол – це Бондаренко замкнув скидку Бабогла. 3:0.

Завершення першого тайму виявилось веселим. Шокований Інгулець хаотично намагався знайти шанс біля чужих воріт, але помилка Кринського на 41-й хвилині призвела до голу Дубка – 4:0. Здавалося, що це кінець, однак на 44-й петровці відквитали один м'яч внаслідок розіграшу стандарту та прострілу Балана, який замкнув Коваленко. Перед самим же свистком на перерву Лучкевич отримав другу жовту картку – на другий тайм Олександрія залишалася в меншості.

По перерві на полі з'явився Сітчінава, але довгий час чогось цікавого на полі не виникало. Натомість виникало багато фолів. Перший небезпечний момент стався аж на 65-й хвилині, коли Ковальов розстрілював ворота з мінімальної дистанції – Борисенко врятував, а Фатєєв з добивання у площину не влучив. Втім, вже за дві хвилини Бартуловіч увірвався в штрафний та заробив пенальті. Він же його і реалізував – 4:2! Здавалося, це початок камбеку, але вже за дві хвилини Павлов зрівняв склади, грубо зігравши проти Устименка. Обидва покинули поле: перший отримав червону картку, а другий – травму.

Втім, Інгулець і не думав здаватися. На 74-й хвилині відчайдушні спроби петровців відігратися призвели до фолу Мельника у карному майданчику Олександрії. Арбітр призначив пенальті, а Янаков його реалізував – 4:3! Гості пішли вперед і ледь не забили четвертий: на 78-й хвилині Янаков обіграв двох захисників та пробив у зовнішній бік сітки, на 80-й Борисенко у фантастичному стрибку витягнув удар головою Запорожця в дев'ятку, а на 82-й Бартуловіч отримав класне закидання у штрафний – але не дотягнувся. Зрештою, забити ще один гол командам так і не вдалося.

Таким чином, Олександрія набрала дев'ять очок, з якими команда посідає сьому сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Інгулець, маючи в активі чотири залікових бали, тримається на десятій позиції.

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