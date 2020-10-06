Один з претендентів на медалі УПЛ укріплює свої оборонні ряди представниками грандів українського футболу.

Захисники Роман Вантух і Валерій Бондаренко стали гравцями Олександрії, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних". Обидва оборонці виступатимуть за нову команду на правах оренди до кінця сезону.

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Цікаво, що вищезгадані футболісти свого часу вже виступали за Олександрію. 22-річний Роман Вантух, права на якого належать Динамо, провів за команду Володимира Шарана минулий сезон (в активі гравця 18 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу).

26-річний представник Шахтаря Валерій Бондаренко захищав кольори олександрійського клубу з лютого 2017-го по січень 2019 року. Минулий сезон провів у португальській Віторії Гімараєш, де зіграв 12 поєдинків у всіх турнірах і забив 1 гол.

Нагадаємо, Олександрія не надто вдало стартувала у новому сезоні УПЛ – після 5-ти турів команда Шарана посідає восьму сходинку, набравши лише шість очок. Напередодні у кількох гравців клубу було діагностовано COVID-19 і команда у повному складі пішла на самоізоляцію.

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