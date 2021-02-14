У рамках 14-го туру Прем'єр-ліги Маріуполь на власному полі поступився Олександрії. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Зустріч середняків дивізіону в Запоріжжі розпочалася з обопільної розвідки в спокійному темпі. Перша небезпека виникла біля воріт номінальних господарів. На 15-й хвилині Лучкевич отримав пас від Ковальця, прорвався правим флангом і наважився пробити з гострого кута – Кудрик врятував приазовців.

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Маріуполь спробував відповісти хвилин за вісім. Білик необачно покинув ворота й ледь не отримав м'яч за комірець, але зумів парирувати удар Танковського. Олександрія відповіла ще одним напівмоментом за участі Ковальця – хавбек приклався зі штрафного, проте Кудрик відбив м'яч із правого кута.

А на 36-й хвилині підопічні Маркевича втекли в перспективну контратаку 5 в 4: Стасюк опинився біля лінії поля, та замість акцентованого навісу на когось із партнерів вирішив бити й влучив у сітку лише із зовнішнього боку. За така марнотратство Олександрія покарала майже миттєво. Це Білик розпочав атаку від власних воріт, Гречишкін із центра поля кинув у забіг Сітала, а Артем вискочив на побачення з воротарем і холоднокровно пробив у дальній кут – 0:1!

Під завісу тайму "жовто-чорні" отримали чудовий шанс подвоїти перевагу. Проте, результативно розіграти вільний удар із лінії штрафного майданчика не зуміли. Старт другої половини теж був за Олександрією. Зокрема, на 55-й Ковалець вирішив перевірити Кудрика черговим пострілом із гострого кута – кіпер не дрімав.

Та надалі більше моментів створили господарі. Топалов небезпечно бив із середньої дистанції, але м'яч розминувся зі стійкою. Далі Сікан ледь не забив першим дотиком після виходу на заміну – оборонець виніс м'яч із лінії воріт. А на 84-й хвилині Білик із великими труднощами перевів м'яч на кутовий після пострілу зі штрафного.

На 88-й хвилині воротар олександрійців узагалі зробив заявку на титул найбільшого героя матчу, витягнувши з дев'ятки постріл Кирюханцева головою. Запал приазовців у фінальні хвилини тренерський штаб гостей, однак, вміло збив серією замін. Зрештою, навіть реальної нагоди забити Маріуполь в ендшпілі поєдинку не створив.

Після цієї перемоги Олександрія піднялася на 6-те місце, обійшовши Колос та Олімпік. Тепер в активі хлопців Шарана 19 очок. Натомість Маріуполь залишився 9-м (16 пунктів).

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