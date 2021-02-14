Встреча середняков дивизиона в Запорожье началась с обоюдной разведки в спокойном темпе. Первая опасность возникла у ворот номинальных хозяев. На 15-й минуте Лучкевич получил пас от Ковальца, прорвался по правому флангу и решился пробить с острого угла – Кудрик спас приазовцев.

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Мариуполь попытался ответить минут за восемь. Билык опрометчиво покинул ворота и едва не получил мяч за шиворот, но сумел парировать удар Танковского. Александрия ответила еще одним полумоментом с участием Ковальца – хавбек приложился со штрафного, однако Кудрик отбил мяч в правом углу.

А на 36-й минуте подопечные Маркевича убежали в перспективную контратаку 5 в 4: Стасюк оказался у линии поля, но вместо акцентированного навеса на кого-то из партнеров решил бить и попал в сетку лишь с внешней стороны. За такую расточительность Александрия наказала почти мгновенно. Это Билык начал атаку от своих ворот, Гречишкин с центра поля бросил в забег Ситало, а Артем выскочил на свидание с вратарем и хладнокровно пробил в дальний угол – 0:1!

Под занавес тайма "желто-черные" получили отличный шанс удвоить преимущество. Однако, результативно разыграть свободный удар с линии штрафной не сумели. Старт второй половины тоже был за Александрией. В частности, на 55-й Ковалец решил проверить Кудрика очередным выстрелом с острого угла – кипер не дремал.

В дальнейшем, однако, больше моментов создали хозяева. Топалов опасно бил со средней дистанции, но мяч разминулся со штангой. Далее Сикан едва не забил первым касанием после выхода на замену – защитник вынес мяч с линии ворот. А на 84-й минуте Билык с большим трудом перевел мяч на угловой после выстрела со штрафного.

На 88-й минуте вратарь александрийцев вообще сделал заявку на титул главного героя матча, вытащив из девятки выстрел Кирюханцева головой. Но запал приазовцев в финальные минуты тренерский штаб гостей умело сбил серией замен. В конце концов, даже реальной возможности забить Мариуполь в эндшпиле поединка не создал.

После этой победы Александрия поднялась на 6-е место, обойдя Колос и Олимпик. Теперь в активе ребят Шарана 19 очков. В свою очередь Мариуполь остался 9-м (16 пунктов).

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