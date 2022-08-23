Головний тренер "лисів" Володимир Шаран налякав тих уболівальників, які чекають на гольовий рекорд від Євгена Селезньова.

"Селезньов у команді. Він працює індивідуально. Я не вирішую питання щодо контракту.

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Це рішення мають ухвалити спортивний директор, Селезньов та президент клубу. Моє завдання – тренувати", – сказав Шаран у коментарі FanDay.

Нагадаємо, раніше журналіст Ігор Бурбас заявив, що 37-річний футболіст поки що не підписав новий контракт із закарпатським клубом і, як наслідок, не потрапив у заявку на новий сезон.

До слова, перший тур Минай пропускає через прохання Львова перенести зустріч. Стартують закарпатці у новому сезоні виїзним поєдинком з Олександрією 29 серпня.

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