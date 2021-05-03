Александрия ведет переговоры с Михайленко и Висенте Гомесом, – журналист
Журналист Олег Ящук поделился инсайдом относительно преемника Владимира Шарана на тренерском мостике Александрии.
Дмитрий Михайленко является одним из главных кандидатов на пост наставника Александрии, сообщил журналист Олег Ящук на своей странице в социальной сети Instagram.
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"Горожане" уже начали переговоры с 47-летним украинским специалистом. Также Александрия контактировала с экс-тренером Олимпика Висенте Гомесом. Ранее сообщалось, что возглавить клуб из Кировоградской области может Александр Бабич.
Напомним, Михайленко в Украине работал с Днепром и СК Днепр-1. Последним его местом работы был кипрский Пафос, откуда он был уволен в январе 2021 года.
После 24-х туров "желто-черные" с 29-ю пунктами идут в турнирной таблице УПЛ седьмыми.
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