Дмитрий Михайленко является одним из главных кандидатов на пост наставника Александрии, сообщил журналист Олег Ящук на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Горожане" уже начали переговоры с 47-летним украинским специалистом. Также Александрия контактировала с экс-тренером Олимпика Висенте Гомесом. Ранее сообщалось, что возглавить клуб из Кировоградской области может Александр Бабич.

Напомним, Михайленко в Украине работал с Днепром и СК Днепр-1. Последним его местом работы был кипрский Пафос, откуда он был уволен в январе 2021 года.

После 24-х туров "желто-черные" с 29-ю пунктами идут в турнирной таблице УПЛ седьмыми.

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