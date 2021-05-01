Головним претендентом на посаду наставника Олександрії є Олександр Бабич, повідомляє Sportarena.

Лідер Олександрії зізнався, чому не зміг закріпитись у Шахтарі

42-річний екс-наставник Маріуполя може очолити "жовто-чорних" після завершення поточного сезону.

Нагадаємо, Володимир Шаран двічі очолював Олександрію: у 2010-2011 роках і з літа 2013-го і до сьогодні. Загалом, під його керівництвом команда провела 342 матчі у всіх турнірах, завойовувала бронзу УПЛ (в сезоні 2018/19) і двічі виходила у єврокубки.

Після 23-х турів "жовто-чорні" з 29-ма пунктами йдуть у турнірній таблиці УПЛ сьомими.

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