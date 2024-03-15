Поєдинок у Олександрії проходив під рясним дощем, внаслідок якого поле стало вогким, а кількість єдиноборств суттєво зросла. Що найбільш прикро, до перерви футболісти практично не створювали моментів. Як правильно зазначив хавбек господарів Артем Кулаковський, Ворскла при кожній втраті швидко сідала за лінію м'яча, тож зламати її оборону було важко.

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За весь перший тайм пригадується тільки одна атака із небезпечним завершенням. Її організували ворскляни. На 14-й хвилині Степанюк замикав простріл Бацули, пробивши з 11 метрів, однак м'яч полетів у космос. Ось і вся гострота на дві команди.

Степанюк, до речі, на другий тайм не вийшов. На 45-й хвилині Руслан зіткнувся з Мартинюком, внаслідок якого розсічення отримали обидва гравці. Кадри вихопили їхні закривавлені обличчя, але фулбек Олександрії продовжив матч.

У другому таймі цікавіше не стало. До 68-ї хвилини пригадується тільки по одному епізоду на команду – Ковалець стріляв з-за меж штрафного повз дальній кут, а Мякушко продерся на правий край воротарського й пробив повз ближній. Гострота цих моментів була мізерною.

А потім Олександрія забила. Допоміг стандарт: Скорко виконав подачу в район лінії воротарського, а Ковалець втік від опікунів і підставив ногу – 1:0! Ворскла могла відігратись у компенсований час зусиллями Крупського – той замикав навіс з лівого флангу, пробиваючи головою під ближню стійку, однак Шевченко парирував).

На ту мить полтавці вже грали у меншості внаслідок прямої червоної Хрипчуку. Важко зрозуміти, за що – фол на це рішення не тягнув. Схоже, що вилучення було отримане за балачки.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів. Підопічні Руслана Ротаня набрали 23 очки, відірвавшись від зони перехідних матчів на 7 залікових балів. Ворскла залишається сьомою з 29 пунктами.

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