Поединок в Александрии проходил под обильным дождем, в результате которого поле стало тяжёлым, а количество единоборств существенно возросло. Что наиболее обидно, до перерыва футболисты практически не создавали моментов. Как правильно отметил хавбек хозяев Артем Кулаковский, Ворскла при каждой потере быстро садилась за линию мяча, поэтому взломать ее оборону было тяжело.

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За весь первый тайм вспоминается только одна атака с опасным завершением. Ее организовали ворскляне. На 14-й минуте Степанюк замыкал прострел Бацулы, пробив с 11 метров, однако мяч улетел в космос. Вот и вся острота на две команды.

Степанюк, кстати, на второй тайм не вышел. На 45-й минуте Руслан столкнулся с Мартынюком, в результате которого рассечение получили оба игрока. Кадры выхватили их окровавленные лица, но фулбек Александрии продолжил матч.

Во втором тайме интереснее не стало. До 68-й минуты вспоминается только по одному эпизоду на команду – Ковалец стрелял из-за пределов штрафной мимо дальнего угла, а Мякушко продрался на правый край вратарской и пробил мимо ближнего. Острота этих моментов была мизерной.

А потом Александрия забила. Помог стандарт: Скорко выполнил подачу в район линии вратарской, а Ковалец убежал от опекунов и подставил ногу – 1:0! Ворскла могла отыграться в компенсированное время усилиями Крупского – тот замыкал навес с левого фланга, пробивая головой под ближнюю штангу, однако Шевченко парировал).

На тот момент полтавчане уже играли в меньшинстве в результате прямой красной Хрипчуку. Трудно понять, за что – фол на это решение не тянул. Похоже, что удаление было получено за разговоры.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Подопечные Руслана Ротаня набрали 23 очка, оторвавшись от зоны переходных матчей на 7 зачетных баллов. Ворскла остается седьмой с 29 пунктами.

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