Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про оренду вінгера "гірників" Антона Глущенка до кінця 2024-го року. Новачок отримав футболку з номером 24.

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У першій половині сезону Глущенко виступав за Шахтар U-19, де був другим бомбардиром. Хавбек оформив 5 голів у 12 матчах чемпіонату України, ще один м'яч (Антверпену) додав у Юнацькій лізі УЄФА. Більше лише у головної перлини "гірників" – Вктора Цуканова (7 голів).

За іронією долі, дебют Глущенка за дорослу команду Шахтаря відбувся саме проти Ворскли, коли полтавці здобули перемогу 2:1 в останньому турі УПЛ 2022/23.

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