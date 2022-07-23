Товариський матч

Вісла Плоцьк – Зоря – 2:3

Голи: Колар, 11 (пен), Лєвандовскі, 55 – Назарина, 15, Чурко, 45, Нагнойний, 64

Зоря проводила четвертий спаринг на зборах, суперником була Вісла Плоцьк. Луганці пропустили першими з пенальті, після чого до перерви вийшли вперед. Красиві комбінації результативно завершили Назарина і Чурко.

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Лєвандовскі вирівняв ситуацію на табло. Останнє слово було за Нагнойним. Оформити дубль міг Назарина, але не реалізував пенальті. Зоря доволі впевнено переважала чинного лідера Екстракляси (6 очок після 2 турів), тому перемога є заслуженою.

Відео голів та огляд спарингу: