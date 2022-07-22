Товариський матч

Фортуна – Шахтар – 3:3

Голи: Нослін, 11, 69, Сентьєнс, 14 – Сікан, 35, Степаненко, 45, Очеретько, 65

Склад Шахтаря (1 тайм): Трубін – Конопля, Бондар, Удод, Корнієнко – Степаненко, Джурасек, Криськів – Вакула, Сікан, Тотовицький

Склад Шахтаря (2 тайм): Пятов – Кірюханцев, Козик, Савченко, Топалов – Чех, Очеретько, Судаков – Мудрик, Кащук, Кулаков

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Безпосередньо ігрову підготовку до нового сезону Шахтар почав спарингом проти команди, яка в теорії не повинна була створити жодних проблем. Фортуна ледве зберегла прописку в Ередивізі й у новій кампанії на неї знову чекає боротьба за виживання. Водночас у донеччан фактично нова команда. Попередню гру "гірники" зіграли майже два місяці тому. Тоді ще був Де Дзербі, а з сьогоднішнього стартового складу грали лише троє – Степаненко, Конопля та Корнієнко.

Камбек після провалу

На прес-конференції після представлення у статусі головного тренера Ігор Йовічевіч заявив: "Хороші хлопці не грають у футбол, тож ми маємо бути такими, як на вулиці, знаєте, "на районах", де грають спортивні "бандюгани". Якщо за тиждень роботи ми не можемо вимагати якихось складних ігрових заготовок, то от на характер варто звернути увагу. Якщо, звісно, висловлювання про "бандюганів" не були просто красивими словами нового наставника.

А сумніви з'явилися вже зі стартовим свистком. Шахтар майже не бачив м'яча. З якісною роботою в обороні теж не все складалося. Трубіну довелося понервувати. Особливо в моменті, коли Нослін пробив у стійку. За десять хвилин "гірники" не провели жодної атаки. Та й на чужу половину майже не виходили. За таких обставин пропущений гол не став несподіванкою. Точний удар завдав Нослін. Ще не перевели дух, а пропустили вдруге. Матс Сентьєнс до асисту додав розкішний гол ударом зі штрафного. Ідеально поцілив у ближню дев'ятку.

Фортуна півгодини не давала Шахтарю бодай перевести подих. Навіть не можна було уявити, що нідерландці ще до перерви втрать перевагу в рахунку. А це сталося. Донеччани поволі почали здійснювати набіги до чужого штрафного. Вони ставали все небезпечнішими. Джурасек навіть у поперечину зарядив. Зрештою, оборона господарів дала тріщину. Вакула розібрався з опонентами на правому фланзі та прострілив уздовж воротарського. Ривок Сікана. Удар. М'яч у сітці. Зрівняли вже на останній хвилині першого тайму. Корнієнко пробив зі штрафного, голкіпер відбив перед собою, куди набіг Степаненко. Тарас не підвів. 2:2.

Пятов і Мудрик на чолі молоді

На другий тайм Ігор Йовічевіч повністю змінив склад команди. Шанс отримали вихованці Шахтаря та колишні гравці Маріуполя. Злагодженості в діях явно бракувало. Проте й Фортуна вже не грала так активно. Було багато боротьби в середині поля. Мінімум моментів. Гол виник нізвідки. Точніше – завдяки індивідуальним діям Очеретька. Олег розібрався з опікуном на куті штрафного майданчика та закрутив м'яч під дальню стійку. Нідерландці завелися і спробували миттєво відповісти. Пятов виручив раз, потім підстрахувала поперечина. З третьої спроби Фортуна свого досягла. Автором гола знову став Нослін.

Залишалося ще півтайму. Віддати комусь перевагу було складно. Боролися, намагалися створювати моменти... Усі спроби розбивалися об велику кількість браку. Серед гравців Шахтаря варто відзначити Мудрика. Коли Михайло вмикав фірмову швидкість, захисники Фортуни зупиняли його лише фолом. У підсумку фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 3:3. Шахтар зумів врятуватися від поразки у першому матчі з новим тренером, у першому матчі в новій ері клубу.

Йовічевіч та його команда

Хоча розмови про це точилися доволі тривалий час, Ігор Йовічевіч став головним тренером Шахтаря лише тиждень тому. Фахівець не брав часу на знайомство і вже в день призначення провів два тренування. Одне з них – тактичне. Хорват переконує, що команда швидко все засвоїть, адже вимоги для футболістів будуть не новими. Схожі принципи сповідує його попередник Роберто Де Дзербі.

Головну зміну Йовічевіч пообіцяв у атаці: "Хочу бачити агресивний контроль м’яча і бути ще вертикальнішими, наскільки це можливо, щоб забити гол". Зараз у розпорядженні Шахтаря немає бразильців, які понад десятиліття робили погоду в нападі донеччан. Замість Фернандо, Тете чи Педрінью доводиться розраховувати на Вакулу, Очеретька і Тотовицького, які за інших обставин навряд чи отримали б такі шанси.

Зараз для усієї цієї молоді настав вирішальний момент. Вони роками скаржилися, що Шахтар не дає шансів, ламає кар'єри. Тепер мусять доводити. Ігрова практика для них гарантована. У розпорядженні тренер, який уміє розвивати футболістів. Браку мотивації просто не може бути. Не повірю, що в таборі "гірників" спокійно сприймають, які всі навколо вже коронували Динамо ще навіть до старту сезону. Залишається лише завзято працювати. Роботи, як ми бачили сьогодні, ще дуже багато. Так, збори тільки-но стартували, а й Фортуна – не Аякс. Матч з амстердамцями вже через чотири дні. До старту УПЛ трохи більше ніж місяць. Поки ми навіть натяку не отримали, яким буде Шахтар Йовічевіча. Окрім того, що він справді буде українським.