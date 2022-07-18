Футболісти Динамо Микола Михайленко, Роман Вантух та Володимир Бражко продовжать кар'єру в Зорі, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Усі троє перейшли у луганський клуб на правах оренди і підписали з "мужиками" угоду терміном на 2 роки.

Нагадаємо, 21-річний Михайленко – вихованець академії Динамо. Першу половину минулого сезону провів в оренді у Чорноморці (22 матчі у всіх турнірах, 2 голи і 2 асисти). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

20-річний Бражко захищав кольори Динамо U-19, забивши 3 голи у 7 матчах Юнацької ліги УЄФА. Transfermarkt править за футболіста 100 тисяч євро.

24-річний Вантух – розпочинав у Львові. З 2019 року – у структурі Динамо. Встиг пограти в оренді за Олімпік, Олександрію та Чорноморець. На початку 2022 року Динамо домовилось про перехід Романа в СК Дніпро-1, проте він не встиг взяти участь в офіційних матчах за дніпрян через війну та дострокове завершення чемпіонату. 1 липня кияни оголосили, що віддають Вантуха спортклубівцям на рік, однак щось пішло не так. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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