Товариський матч

Антверпен – Динамо – 2:1

Голи: Янсен, 7, Бенсон, 70 – Циганков, 40

Склад Динамо: Бущан (Бойко, 63) – Караваєв, Забарний (Попов, 46), Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 78) – Сидорчук (Андрієвський, 46), Шепелєв, Гармаш (Шапаренко, 46) – Циганков (Антюх, 82), Супряга (Бєсєдін, 63), Вербіч (Ванат, 46)

Літні збори для Динамо стартували наприкінці червня. Відтоді підопічні Мірчі Луческу провели 7 матчів, але по-справжньому варті уваги лише останні 3-4, коли до команди приєдналися збірники. Зустріч з Антверпеном стала генеральною репетицією. Адже вже через 5 днів Динамо проведе перший офіційний матч – проти Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Сподіваємося, у середу кияни будуть більш зосередженими. Саме концентрації не вистачило Олександру Сироті, який легко дозволив Вінсенту Янсену відкрити рахунок. Дуже легко нідерландець розібрався із захистом. Такого навіть техніка не витримала. Наступні 10 хвилин гри у трансляцію не потрапили. Зрештою, за час відсутності сигналу з Бельгії рахунок не змінився.

А от перебіг гри став іншим. Динамо вже намагалося діяти активніше. Тотального домінування, звісно, не було. Просто спроби "біло-синіх" були небезпечнішими і частішими. Кілька разів гравцям Антверпена відверто доводилося стелитися під удари. Біля воріт Бущана таких моментів не виникало. Конвертувати свою перевагу вдалося незадовго до перерви. Сидорчук пробив здалеку. Удар не вийшов, але м'яч дістався Вербічу. Словенець м'яко викотив під удар Циганкову на лінію воротарського. Віктор такими подарунками користуватися вміє – 1:1.

Після перерви команди ніби помінялися ролями. Тепер ініціативою володів Антверпен. Денису Попову навіть довелося кидати під потужний удар Юссуфа. За мить уже каркас воріт підстрахував Бущана – знову загрожував Янсен. Відповідь Циганкова бельгійці нібито навіть не помітили і на 70-й хвилині таки досягли свого. Бенсон бездоганно виконав штрафний удар метрів з 20-ти. Хоча часу залишалося вдосталь, рахунок більше не змінився. Антверпен організовано відоборонявся, а Динамо так і не створило чогось вартого уваги. Відзначимо лишень, що Мірча Луческу виконав чимало замін. Поразкою завершили кияни тренувальні збори. Далі – Фенербахче.