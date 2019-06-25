Олександрія продовжила контракт з Гречишкіним

Іспанія — 16:25 3121
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Зозуля хоче залишитись в Іспанії – нападник має пропозиції з Туреччини, Японії та України
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Як потенційне повернення Неймара в Барселону може вплинути на ще один мегатрансфер – нові подробиці з ІспаніїІспанія — 15:25 3252
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Лемпард наблизився до повернення в Челсі – Дербі Каунті дозволив "синім" вести перемовини із своїм тренеромАнглія — 15:13 311
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Шахтар оголосив про відхід Кривенцова з посади наставника молодіжної командиУкраїна — 14:06 422
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Топ-6 зірок Кубка світу U-20, на яких Динамо і Шахтар повинні звернути увагуСергій Тищенко — 13:00 6340