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Олександрія продовжила контракт з Гречишкіним

19:37 109 Читать на русском
Олександрія продовжила контракт з Гречишкіним

Півзахисник Олександрії Дмитро Гречишкін продовжив угоду з нинішнім клубом.

"Ми оформили угоду з Лучкевичем, як і з Дмитром Гречишкіним. Залишається відкритим питання щодо Валерія Бондаренка, якого ми хотіли б взяти в оренду у Шахтаря.

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Робота в цьому напрямку ведеться. Є ще два вакантних місця в атакувальну ланку", – розповів Шаран в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Відзначимо, що у сезоні 2018/19 Гречишкін провів 20 матчів, забив 1 гол і зробив 4 ассисти.

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Трансфери Володимир Шаран Володимир Шаран Трансфери чемпіонату України Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Дмитро Гречишкін Дмитро Гречишкін Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія
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