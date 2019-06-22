toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шаран підтвердив трансфер Лучкевича в Олександрію – клуб хоче повернути ще й Бондаренка

19:53 309 Читать на русском
Шаран підтвердив трансфер Лучкевича в Олександрію – клуб хоче повернути ще й Бондаренка
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії розповів про трансферні плани своєї команди.

"Сподіваюся, що наше підсилення – Денис Мірошніченко, Максим Третьяков і Денис Безбородько, додасть нам креативу в атаці й надійності в захисті.

УЄФА проінспектував стадіон Олександрії перед матчами Ліги Європи – Арена Львів може стати альтернативою

Ми завжди тримаємо одне вакантне місце для гравця, який може приєднатися до команди – це наша традиційна процедура. Окрім цього, будемо робити все, щоб екс-олександрієць Валерій Бондаренко повернувся в команду. Звісно, на правах оренди. Також на перегляді перебуватиме сербський нападник Урош Ненадович.

Олександрія анонсувала спаринги з іменитими суперниками

Я надзвичайно задоволений, що Валерій Лучкевич залишається в Олександрії. Ми вели доволі енергійні переговори з бельгійським Стандардом, які завершилися позитивно – Валерій продовжить кар’єру в нашому клубі як постійний гравець. Ми підписуємо з ним угоду на два роки", – цитує Шарана офіційний сайт бронзового призера УПЛ.

blog_ava
Неймовірний трилер у відеоогляді матчу Англія – Румунія – 2:4
06:00
6596
Теги
Головне Трансфери Володимир Шаран Володимир Шаран Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Перу
22:00
Бразилія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук