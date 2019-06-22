Шаран підтвердив трансфер Лучкевича в Олександрію – клуб хоче повернути ще й Бондаренка

Головний тренер Олександрії розповів про трансферні плани своєї команди.

"Сподіваюся, що наше підсилення – Денис Мірошніченко, Максим Третьяков і Денис Безбородько, додасть нам креативу в атаці й надійності в захисті.

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Ми завжди тримаємо одне вакантне місце для гравця, який може приєднатися до команди – це наша традиційна процедура. Окрім цього, будемо робити все, щоб екс-олександрієць Валерій Бондаренко повернувся в команду. Звісно, на правах оренди. Також на перегляді перебуватиме сербський нападник Урош Ненадович.

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Я надзвичайно задоволений, що Валерій Лучкевич залишається в Олександрії. Ми вели доволі енергійні переговори з бельгійським Стандардом, які завершилися позитивно – Валерій продовжить кар’єру в нашому клубі як постійний гравець. Ми підписуємо з ним угоду на два роки", – цитує Шарана офіційний сайт бронзового призера УПЛ.