Олександрія продовжила контракт з досвідченим захисником
21:54 - Читать на русском
"Містяни" продовжують формувати свій склад перед другою частиною сезону.
Оборонець Олександрії Денис Мірошниченко продовжить свої виступи у команді Юрія Гури, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".
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27-річний футболіст пролонгував з "містянами" угоду до 31 травня 2024 року.
Нагадаємо, Мірошниченко перейшов у Олександрію у липні 2019-го з Карпат. У поточному сезоні зіграв у 18 матчах УПЛ, в яких віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.
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