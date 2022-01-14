"Горожане" продолжают формировать свой состав перед второй частью сезона.

Защитник Александрии Денис Мирошниченко продолжит выступления в команде Юрия Гуры, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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27-летний футболист пролонгировал с "горожанами" соглашение до 31 мая 2024 года.

Напомним, Мирошниченко перешел в Александрию в июле 2019-го с Карпат. В текущем сезоне сыграл в 18 матчах УПЛ, в которых отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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