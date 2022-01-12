Олександрія припинила співпрацю з Глібом Бухалом, повідомляє прес-служба клубу.

Олександрія не дорахується кількох гравців на зборах

26-річний оборонець покинув команду Юрія Гури за спільною згодою сторін.

Нагадаємо, Бухал приєднався до Олександрії у липні 2018 року. У поточному сезоні провів за "містян" лише три матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Загалом за весь період перебування в Олександрії відіграв 37 поєдинків у чемпіонаті, забивши 1 гол, а також по 4 матчі у Кубку України та Лізі Європи. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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