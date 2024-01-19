Бразильський форвард Кледсон Карвалью Де продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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25-річний нападник належить фінському Маріехамн і виступатиме за команду Руслана Ротаня на правах оренди. Угода розрахована до літа 2024 року і містить опцію викупу.

Нагадаємо, Де – вихованець бразильського клубу Агія з Мараби (представник Серії С). В Європу перебрався в липні 2021 року, підписавши з Маріехамн контракт до 31 грудня 2024 року. У поточному сезоні провів за фінів 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

До слова, раніше Олександрія оголосила про підписання еквадорського півзахисника Медісона Хуліо та португальського захисника Мігеля Феррейру Кампуша.

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