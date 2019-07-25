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Олександрія представила чотирьох літніх новачків

21:07 345 Читать на русском
Олександрія представила чотирьох літніх новачків
Новачки Олександрії / Сайт клубу

Відбулась прес-конференція керівництва ФК Олександрії та представлення нових гравців команди.

Сьогодні, 25 липня, у Будинку футболу Олександрії відбулась прес-конференція керівництва та головного тренера Олександрії Володимира Шарана, а також представлення літніх новачків команди.

Олександрія мінімально перемогла СК Дніпро-1 у товариському матчі – за дніпровську команду забив новачок

Громадськості презентували Валерія Лучкевича, Дениса Мірошніченка, Максима Третьякова й Дениса Безбородька, які приєднались до команди цього літа, повідомляє офіційний сайт Олександрії.

Олександрія визначилась з місцем проведення домашніх матчів Ліги Європи

Нагадаємо, команда Володимира Шарана у минулому сезоні посіла третє місце у Прем'єр лізі та здобула право представляти Україну в груповому етапі Ліги Європи.

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Денис Мірошніченко Денис Мірошніченко Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія Максим Третьяков Максим Третьяков Денис Безбородько Денис Безбородько
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