Олександрія представила чотирьох літніх новачків

Відбулась прес-конференція керівництва ФК Олександрії та представлення нових гравців команди.

Сьогодні, 25 липня, у Будинку футболу Олександрії відбулась прес-конференція керівництва та головного тренера Олександрії Володимира Шарана, а також представлення літніх новачків команди.

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Громадськості презентували Валерія Лучкевича, Дениса Мірошніченка, Максима Третьякова й Дениса Безбородька, які приєднались до команди цього літа, повідомляє офіційний сайт Олександрії.

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Нагадаємо, команда Володимира Шарана у минулому сезоні посіла третє місце у Прем'єр лізі та здобула право представляти Україну в груповому етапі Ліги Європи.