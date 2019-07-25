Александрия представила четырех летних новичков

Состоялась пресс-конференция руководства ФК Александрии и представление новых игроков команды.

Сегодня, 25 июля, в Доме футбола Александрии состоялась пресс-конференция руководства и главного тренера Александрии Владимира Шарана, а также представление летних новичков команды.

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Общественности презентовали Валерия Лучкевича, Дениса Мирошниченко, Максима Третьякова и Дениса Безбородько, которые присоединились к команде этим летом, сообщает официальный сайт Александрии.

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Напомним, команда Владимира Шарана в прошлом сезоне заняла третье место в Премьер-лиге и завоевала право представлять Украину в групповом этапе Лиги Европы.