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Александрия представила четырех летних новичков

21:07 169 Читати українською
Александрия представила четырех летних новичков
Новички Александрии / Сайт клуба

Состоялась пресс-конференция руководства ФК Александрии и представление новых игроков команды.

Сегодня, 25 июля, в Доме футбола Александрии состоялась пресс-конференция руководства и главного тренера Александрии Владимира Шарана, а также представление летних новичков команды.

Александрия минимально победила СК Днепр-1 в товарищеском матче - днепровской команду забил новичок

Общественности презентовали Валерия Лучкевича, Дениса Мирошниченко, Максима Третьякова и Дениса Безбородько, которые присоединились к команде этим летом, сообщает официальный сайт Александрии.

Александрия определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Европы

Напомним, команда Владимира Шарана в прошлом сезоне заняла третье место в Премьер-лиге и завоевала право представлять Украину в групповом этапе Лиги Европы.

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Денис Мирошниченко Денис Мирошниченко Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич Александрия Александрия Максим Третьяков Максим Третьяков Денис Безбородько Денис Безбородько
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