Олександрія мінімально перемогла СК Дніпро-1 у товариському матчі – за дніпровську команду забив новачок

Олександрія провела товариський поєдинок проти новачка УПЛ – СК Дніпро-1.
Товариський матч
Олександрія – СК Дніпро-1
Голи: Шастал, 48, Задерака, 55 – Коркішо, 64 (пен)
Карпати перемогли у останньому спарингу перед початком сезону – дублем відзначився потенційний новачок львів'ян
Відбувся товариський поєдинок між командами УПЛ, Олександрія приймала новачка найпрестижнішого дивізіону чемпіонату України – СК Дніпро-1. У першому таймі команди голів не забивали.
А ось на початку другої половини зустрічі бронзовий призер УПЛ вийшов вперед завдяки голу Шастала. Згодом перевагу команди Шарана подвоїв Задерака. СК Дніпро-1 відповів голом з пенальті, який забив літній новачок команди – Дмитро Коркішко. Відтак, перемога Олександрії з мінімальним рахунком – 2:1.