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Олександрія визначилась з місцем проведення домашніх матчів Ліги Європи

16:35 1171 Читать на русском
Олександрія визначилась з місцем проведення домашніх матчів Ліги Європи
ФК Олександрія / Сайт клубу

Президент Олександрії Сергій Кузьменко розповів, де його команда гратиме домашні матчі групового етапу Ліги Європи 2019/20.

"Намагалися провести роботу, щоб проводити матчі якомога ближче до Олександрії. Опрацьовували варіанти з Дніпром, Полтавою, Кривим Рогом. Однак, позитивних сигналів від УЄФА, що варіанти з цими містами доречні, не було.

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Тому вибрали найбільш українське місто – Львів, де Олександрія буде демонструвати Європі можливості українського футболу", – сказав Кузьменко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, у минулому сезоні Олександрія здобула бронзові медалі чемпіонату України, що дозволило команді Шарана розпочати свій шлях у Лізі Європи з групового етапу.

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Теги
Ліга Європи Арена Львів Олександрія Олександрія Сергій Кузьменко
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