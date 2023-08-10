Динамо починає розплату за гріхи попереднього чемпіонату. Посівши четверте місце в УПЛ, команда Мірчі Луческу стартує лишень у кваліфікації Ліги конференцій – хоча румунський коуч видав таку прес-конференцію, ніби єврокубки киянам взагалі не потрібні. Він скаржився на 20-годинну подорож автобусом і поїздом, згадував торішні логістичні проблеми й заявив, що 0:0 стануть хорошим результатом.

Аріс – Динамо: де дивитися матч Ліги конференцій

Хтось скаже, що пан Мірча в своєму фірмовому стилі завчасно стелить солому на випадок фіаско. Втім, провал Ворскли минулого тижня довів, що довга дорога – це дійсно серйозний аргумент. Особливо на початку сезону, коли команди тільки набирають форму.

В ігровому плані Аріс не виглядає чимось вкрай небезпечним для Динамо, хоча тут немало футболістів з досвідом топ-чемпіонатів (Рупп, Монтоя, Морон, Даріда). Є і недавні гравці Шахтаря (Джурасек) і СК Дніпра-1 (Маттаріта). Це змушує поважати греків, хоча більшість "європейців" Аріса є пенсіонерами чи "збитими льотчиками".

Середній вік команди із Салонік становить 28,2 роки, що майже на 4 роки більше, ніж у Динамо. Середня вартість – майже втричі нижча, ніж у складу киян.

У попередньому сезоні цей вінігрет став п'ятим у чемпіонаті Греції, однак після розподілу на групи й потрапляння в шістку лідерів Аріс набрав всього 11 очок. 6 із них подарував Волос, який став шостим. Подальший виступ у кваліфікації ЛК теж не вразив – вірменський Арарат вдалося пройти з величезним скрипом, а загалом протистояння нагадувало матчі а-ля Колос – Інгулець.

Тим не менш, у другому поєдинку було аж 250+ єдиноборств, причому Аріс вів дуелі, підкати й перехоплення з інтенсивністю в 7,5 епізодів на хвилину. Кількість високих повернень досягла 20, а на чужій половині – 33. Аж 51 з 83 володінь Арарату з гри тривало менше 10 секунд. При цьому греки продемонстрували пристойну компактність в командній структурі.

Саме тому Мірча Луческу так скаржився на дорогу. У протистоянні з Арісом питання фізичних кондицій матиме величезне значення. "Боги війни" в атаці майже нічого не створюють (0 топ-моментів у домашці з вірменами), але агресивно пресингують і б'ються за кожен м'яч. Як показали поєдинки з Оболонню й Минаєм, такий футбол може принести серйозні проблеми Динамо.

Наставник киян заявив, що в Салоніках доведеться оборонятись більшу частину часу. Це – не так жахливо, як здається. Арарат впевнено тримав Аріс на дистанції, змусивши лупити по власних воротах з 20,5 метрів (8 з 15 ударів були дальніми). Вдома ж вірмени дозволили провести лишень 8 володінь у власному штрафному. Якби не фатальні помилки в захисті, то зараз ми могли б писати про єреванців.

Аріс дуже простий в організації. Динамо має колосальний досвід матчів з такими суперниками. Тим не менш, варто бути готовим до нестандартних рішень від греків. Зокрема, вінгер Луїс Палма у попередньому чемпіонаті забив прямим ударом з кутового. "Сухі листи" – доволі популярна тема в Суперлізі. Та і в цілому на кутових слід не спати, адже саме корнер вирішив долю протистояння з вірменами.

До речі, саме 22-річний Палма забивав Арарату на виїзді. Гондурасець відзначається високою швидкістю й вмінням забивати у будь-якій ситуації. У чемпіонаті 2022/23 Луїс забивав головою, лівою й правою ногами, а також зі штрафних (двічі) і кутових (прямим ударом).

Кадрова ситуація

Травмовані: Брабец, Кіке Саверіо, Гарсія

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Аріс – Динамо

Аріс: Куеста – Маттаріта, Одубайо, Фабіану, Феррарі – Даріда, Джурасек – Менендес, Рупп, Палма – Морон

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Враховуючи катастрофічну оборону на старті чемпіонату, важко повірити у відсутність пропущених голів. Усі чотири захисники Динамо втрачають свідомість при першій же передачі кудись в їхній бік, та й опорники зовсім не уважні. Про стандартні положення годі й говорити – і навіть Бущан на старті сезону здивував низкою помилок.

Плюс, варто не забувати про фізичні кондиції. Запасайтесь валідолом – з греками доведеться помучитись. Втім, якщо Динамо збереться, то "боги війни" обломлять свої списи. Аріс безпорадний в позиційному наступі; команда не створює моментів самотужки й намагається компенсувати це біганиною без м'яча у відносно компактному блоці. І все одно простору між лініями достатньо.

Підопічні Мірчі Луческу зустрічаються з такими суперниками щотижня, тож дивимось у майбутнє зі стриманим оптимізмом. Ми б навіть поставили на перемогу, але підтримаємо тренера й обмежимось прогнозом на нічию. Занадто вже виснажливим буде матч у Салоніках.

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