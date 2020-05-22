toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Олександрія перемогла Ворсклу в надрезультативному спарингу з 6 голами

16:48 241 Читать на русском
Олександрія перемогла Ворсклу в надрезультативному спарингу з 6 голами
Олександрія – Ворскла / Сайт господарів

Олександрія та Ворскла влаштували справжню перестрілку в очному контрольному матчі.

Товариський матч

Олександрія – Ворскла – 4:2

Голи: ? – Ребенок, Опанасенко

Господарі виграли обидва тайми з рахунком 2:1. Спочатку Олександрія вийшла вперед, однак Павло Ребенок вдало зіграв на добиванні і зрівняв рахунок. Перед перервою команда Володимира Шарана відновила свою перевагу.

Друга половина була відносно спокійною до 81 хвилини. Саме на ній захисник Євген Опанасенко забив свій дебютний м'яч за Ворсклу, давши надію на позитивний результат. Втім, представник верхньої шістки УПЛ був проти. Олександрія встигла відповісти двома точними ударами перед фінальним свистком і вирвати перемогу в домашньому спарингу – 4:2.

Динамо не змогло переграти Рух у першому матчі за 2 місяці – парад помилок і подарунків

blog_ava
У Першій лізі можуть анулювати результати – президент ПФЛ запропонував 3 варіанти закінчення сезону
09:18
2443
Теги
Товариські матчі Ворскла Ворскла Олександрія Олександрія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Помер 24-річний вихованець ПСЖ
    Франція — 13:282771 Помер 24-річний вихованець ПСЖ
3
год
:
30
хв
Герта
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук