Олександрія перемогла Ворсклу в надрезультативному спарингу з 6 голами

Олександрія та Ворскла влаштували справжню перестрілку в очному контрольному матчі.

Товариський матч

Олександрія – Ворскла – 4:2

Голи: ? – Ребенок, Опанасенко

Господарі виграли обидва тайми з рахунком 2:1. Спочатку Олександрія вийшла вперед, однак Павло Ребенок вдало зіграв на добиванні і зрівняв рахунок. Перед перервою команда Володимира Шарана відновила свою перевагу.

Друга половина була відносно спокійною до 81 хвилини. Саме на ній захисник Євген Опанасенко забив свій дебютний м'яч за Ворсклу, давши надію на позитивний результат. Втім, представник верхньої шістки УПЛ був проти. Олександрія встигла відповісти двома точними ударами перед фінальним свистком і вирвати перемогу в домашньому спарингу – 4:2.

Динамо не змогло переграти Рух у першому матчі за 2 місяці – парад помилок і подарунків