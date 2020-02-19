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Олександрія отримала заборону реєструвати нових гравців, – ЗМІ

12:18 1259 Читать на русском
Олександрія отримала заборону реєструвати нових гравців, – ЗМІ
Олександрія під час спарингу / фото ФК Олександрія

Олександрія не змогла дозаявити зимових новачків через заборгованість, яка залишилась від попереднього керівництва.

Олександрія не змогла зареєструвати Романа Вантуха, Богдана Мишенка та Артема Гордієнка, інформує Динамоманія.

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Причина – у клубу знайшли борги, які виникли ще при колишньому керівництві. Розмір заборгованості та її характер не уточнюються, однак відомо, що ця сума обчислюється сотнями тисяч у "твердій" валюті.

Наразі невідомо, коли новачки зможуть дебютувати за команду Шарана, але, за інформацією видання, це точно не буде перша офіційна гра команди в 2020 році.

До слова, Олександрія розпочне другу частину сезону матчем проти Колоса. Гра запланована на 23 лютого, початок о 14:00.

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