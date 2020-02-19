Динамо – Ворскла: історичний матч розсудить Романов й інші призначення на 19 тур УПЛ

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 19-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч 19-го туру із першим в історії УПЛ використанням VAR, у якому зійдуться Динамо та Ворскла, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим, інформує офіційний сайт УАФ.
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22 лютого, субота
Маріуполь – Зоря – Ярослав Козик (Мукачево).
Динамо – Ворскла – Віталій Романов (Дніпро), суддя VAR – Микола Балакін (Київська область).
23 лютого, неділя
Карпати – СК Дніпро-1 – Дмитро Кутаков (Київська область).
Олександрія – Колос – Юрій Іванов (Донецька область).
Шахтар – Десна – Євген Арановський (Київ), суддя VAR – Сергій Бойко (Київська область).
Олімпік – Львів – Костянтин Труханов (Харків).
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