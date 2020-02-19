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Динамо – Ворскла: історичний матч розсудить Романов й інші призначення на 19 тур УПЛ

07:30 2731 Читать на русском
Динамо – Ворскла: історичний матч розсудить Романов й інші призначення на 19 тур УПЛ
Ворскла – Динамо / фото: ФК Динамо

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 19-го туру української Прем'єр-ліги.

 

Матч 19-го туру із першим в історії УПЛ використанням VAR, у якому зійдуться Динамо та Ворскла, буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим, інформує офіційний сайт УАФ.

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22 лютого, субота

Маріуполь – Зоря – Ярослав Козик (Мукачево).

Динамо – Ворскла – Віталій Романов (Дніпро), суддя VAR – Микола Балакін (Київська область).

23 лютого, неділя

Карпати – СК Дніпро-1 – Дмитро Кутаков (Київська область).

Олександрія – Колос – Юрій Іванов (Донецька область).

Шахтар – Десна – Євген Арановський (Київ), суддя VAR – Сергій Бойко (Київська область).

Олімпік – Львів – Костянтин Труханов (Харків).

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Динамо Динамо Динамо - Ворскла УПЛ Арбітри Комітет арбітрів УАФ Відеоасистент арбітра (VAR) УАФ
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