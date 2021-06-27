Кожушко приєднався до Олександрії, повідомляє офіційний сайт клубу. Нападник вже встиг відзначитись двома м'ячами у складі нового клубу в спарингах з Інгульцем та Зорею.

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Цікаво, що деталі контракту не розголошуються, а гравець приєднався на правах вільного агента, оскільки його угода з вірменським Пюніком добігла кінця цього літа.

До слова, другу половину сезону Кожушко провів у складі Пюніка, відігравши у 14 матчах та записавши до свого активу 2 голи та 1 асист.

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