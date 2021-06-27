Нападники Ворскли Іван Пешіч та Владислав Кулач вирішили покинути полтавський клуб в поточне міжсезоння.

Владислав Кулач вирішив не продовжувати контракт із Ворсклою та покине полтавський клуб у статусі вільного агента, повідомляє телеграм-канал Бий-біжи.

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Кулач вже підтвердив свій відхід з клубу у коментарі meta-ratings: "Так, я не став продовжувати контракт з полтавським клубом. На наступний збір Ворскла їде без мене".

Окрім цього, хорват Іван Пешіч, який провів минулий сезон у румунському Волунтарі, також покине клуб, оскільки начебто не входить у плани тренерського штабу полтавців.

До слова, що Кулач став найкращим бомбардиром чемпіонату України, відзначившись 15 голами за 21 поєдинок в минулому сезоні.

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