Кожушко присоединился к Александрии, сообщает официальный сайт клуба. Нападающий уже успел отметиться двумя мячами в составе нового клуба в спаррингах с Ингульцом и Зарей.

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Интересно, что детали контракта не разглашаются, а игрок присоединился на правах свободного агента, так как его соглашение с армянским Пюником завершилось этим летом.

К слову, вторую половину сезона Кожушко провел в составе Пюника, отыграв в 14 матчах и записав в свой актив 2 гола и 1 ассист.

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