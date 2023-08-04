Український форвард Владислав Погорілий продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт "містян".

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19-річний нападник підписав з новим клубом контракт на три роки – до 31 травня 2026 року. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Погорілий – вихованець вінницького футболу. На професіональному рівні дебютував за Шахтар (виступав за U-19, в тому числі і в Юнацькій лізі УЄФА).

Другу частину минулого сезону провів у Зорі, де в 11 матчах в УПЛ забив 1 гол і віддав 1 асист. Викликався у юнацькі збірні України різних вікових категорій, однак так і не дебютував у футболці "синьо-жовтих". Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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