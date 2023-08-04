Украинский форвард Владислав Погорелый продолжит карьеру в Александрии, сообщает официальный сайт "горожан".

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19-летний нападающий подписал с новым клубом контракт на три года – до 31 мая 2026 года. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Напомним, Погорелый – воспитанник винницкого футбола. На профессиональном уровне дебютировал за Шахтер (выступал за U-19, в том числе и в Юношеской лиге УЕФА).

Вторую часть прошлого сезона провел в Заре, где в 11 матчах в УПЛ забил 1 гол и отдал 1 ассист. Вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастных категорий, однако так и не дебютировал в футболке "сине-желтых". Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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