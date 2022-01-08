Оборонець підписав новий контракт з Олександрією, який розрахований до 30 червня 2025 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Калітвінцев підписав контракт з Олександрією, – ЗМІ

"Перед Олександрією стоять великі завдання на цей сезон. Команда розвивається, рухається уперед. Хочу подякувати й керівництву клубу і тренерському штабу за довіру. Я буду робити все, що в моїх силах, щоб допомогти команді досягти поставлених цілей. Отримавши пропозицію, я не сумнівався жодної хвилини. В команді хороший колектив. Мені тут комфортно. І я дуже радий, що клуб надав мені можливість продовжити кар’єру саме тут", – зазначив Мельник після підписання контракту.

Додамо, що захисник провів 7 матчів за Олександрію в поточному сезоні в усіх змаганнях, не відзначившись результативними діями.

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